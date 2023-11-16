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Земельные участки в Ингалинское староство, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Palaukoja, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Palaukoja, Литва
Участок 4,40 га сельскохозяйственных земель с жилым домом в Игналине р. Я. Огромный старый, …
€36,000
Земельные участки в Palaukoja, Литва
Земельные участки
Palaukoja, Литва
12 6000 га озера Карачунка и 7 0500 га сельскохозяйственного участка для продажи Общая инф…
€80,000
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