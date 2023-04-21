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Земельные участки в Gelvonu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Cegelne, Литва
Земельные участки
Cegelne, Литва
€ 45,000
Sirvint r. self., Yellow-old, Standviliškis k. продаются два граничащих сельскохозяйственных…
Земельные участки в Zuvinciai, Литва
Земельные участки
Zuvinciai, Литва
€ 19,000
Продается земельный участок в Рыбной деревне в районе Ширвинтай. .ЗАКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ : - Пло…
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