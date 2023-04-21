Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Клайпедский район

Земельные участки в Эндреявское староство, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Kintrimai, Литва
Земельные участки
Kintrimai, Литва
€ 12,500
Lithuania, Klaipėda district, Endriejavas municipality, Kintrimai village. Plot of 1.7800 ha…
Realting.com
Перейти