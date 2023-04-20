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Литва
Вильнюсский уезд
Электренское самоуправление
Земельные участки в Elektrenu seniunija, Литва
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, РАЗДЕЛ 12.93 HA Адрес – Streipon, Electrozen сам по…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 18,000
1,6 га участок с берегом озера на продажу Elektrėnai sav. Для стреверов к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
Земельные участки
Abromiskes, Литва
€ 30,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ЭЛЕКТРИЦИПОМ. Рядом с участком - все городские коммуник…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 6,000
100 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Лай, Semeliškai old, Electroenic self. …
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 14,900
ПОЗДРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Электроэниа…
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
Земельные участки
Geibonys, Литва
€ 31,200
Земельные участки
Электренай, Литва
€ 59,000
SELLOW OF 73 ARS, ELECTRIC SAVES. BACK K. In a wonderful location, surrounded by nature, a…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 9,900
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 65,000
BUY 55.78 A SECTION RIBA turns WITH THE ECJER CHANGE. It is possible to buy a property tog…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 53,000
РАЗДЕЛ ПОТОКА С ЗЕМЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ ЭЛЕКСМЕНТА. Восстановление обоих участков со скидкой…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 29,000
ПРОДАЖА В ОЗЕРОВОМ ПАКЕТЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ При покупке обоих участков скидка составляет до 5…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 29,000
ПРОДАЖА В ОЗЕРОВОМ ПАКЕТЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ При покупке обоих участков скидка составляет до 5…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 690,000
968.49 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕДЕЛИ, ТАРП ГРИГИК И БОГ …
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 29,000
ПОТОК УСТАНОВКИ 153 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ХОРОШЕМ МЕСТЕ В ХОРОШЕМ …
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