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Литва
Вильнюсский уезд
Электренское самоуправление
Земельные участки в Электренское самоуправление, Литва
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47 объектов найдено
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Земельные участки
Kurkliskes, Литва
€ 60,000
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 129,000
1.297 га участок на продажу в Вильнюсе, Гурель. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюс…
Земельные участки
Matukiskes, Литва
€ 17,000
85 участок на продажу в русской деревне Одиннадцать. Всего в 500 м от озера Наруан. ПРЕИМУЩ…
Земельные участки
Laiciai, Литва
€ 4,000
46.87 сельскохозяйственный участок на продажу в селе Леливай, Электренайский район. ОБЩАЯ И…
Земельные участки
Paneriai, Литва
€ 19,000
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Rudauka, Литва
€ 20,000
Александрава к., Semeliškės sen., Elektrénai r. sav. участок площадью 5,82 га с озером Безым…
Земельные участки
Prusiskes, Литва
€ 370,000
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКРАП 15,85 га Земельный участок Тракай р. sav.Хайленд Сен.В случае мускатног…
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, РАЗДЕЛ 12.93 HA Адрес – Streipon, Electrozen сам по…
Земельные участки
Barboriskes, Литва
€ 35,000
ПРОДАНО В ДРУЗЬЯХ 32.52 РАЗДЕЛ СТРАНЫ ФРУКТОВ ! ............................................…
Земельные участки
Kuzmiske, Литва
€ 55,900
ПАРТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧЛЕНОВ НА ПОСЛЕДНЮЮ ПЕРМАНИЮ МАФЫ ( 2,90 HA ). Отличное место для жизн…
Земельные участки
Viluniskes, Литва
€ 55,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 4,63 га, из которых 1,2151 га назначения на …
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 18,000
1,6 га участок с берегом озера на продажу Elektrėnai sav. Для стреверов к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
Земельные участки
Abromiskes, Литва
€ 30,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ЭЛЕКТРИЦИПОМ. Рядом с участком - все городские коммуник…
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки
Jurzdika, Литва
€ 411,000
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 6,000
100 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Лай, Semeliškai old, Electroenic self. …
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 19,000
0,95 га сельскохозяйственный участок на продажу Old Way k, район Тракай. красивое место в ок…
Земельные участки
Barboriskes, Литва
€ 65,000
ПОЗЖЕ 55.78 РАЗДЕЛ С ИЗМЕНЕНИЕМ ECJER! .....................................................…
Земельные участки
Kuzmiske, Литва
€ 55,900
ПАРТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧЛЕНОВ НА ПОСЛЕДНЮЮ ПЕРМАНИЮ МАФЫ ( 2,90 HA ). Отличное место для жизн…
Земельные участки
Karkuciai, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Jagelonys, Литва
€ 1,200,000
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 140,000
Земельные участки
Lazdenai, Литва
€ 15,000
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
€ 14,900
ПОЗДРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Электроэниа…
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€ 45,000
Земельные участки
Geibonys, Литва
€ 31,200
Земельные участки
Электренай, Литва
€ 59,000
SELLOW OF 73 ARS, ELECTRIC SAVES. BACK K. In a wonderful location, surrounded by nature, a…
Земельные участки
Joteliunai, Литва
€ 18,000
14.8 ha agricultural plot for sale Old Way k, Trakai district. GENERAL INFORMATION: - Addr…
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