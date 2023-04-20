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Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Земельные участки в Dukstu seniunija, Литва
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9 объектов найдено
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Земельные участки
Babrukiskes, Литва
€ 29,000
Земельные участки
Europa, Литва
€ 35,000
В Вильнюсском районе в европейской деревне продается участок площадью 36-го века площадью 36…
Земельные участки
Дукштос, Литва
€ 49,500
В живописном месте рядом с когнитивной тропой Кармазина продается участок площадью 21,34 акр…
Земельные участки
Babrukiskes, Литва
€ 26,000
ТРИ БОЛЬШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ В АПСУПТИИ - МАРИОНИЧЕСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ ГОРОД…
Земельные участки
Karmazinai, Литва
€ 44,500
В живописном месте рядом с когнитивной тропой Кармазин продается сельскохозяйственный участо…
Земельные участки
Airenai I, Литва
€ 15,000
Dash eldership, Geindisciplin k. участок земли 25-акрового поместья продается. Участок наход…
Земельные участки
Airenai I, Литва
€ 28,000
Земельные участки
Babrukiskes, Литва
€ 8,000
Земельные участки
Дукштос, Литва
€ 26,000
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