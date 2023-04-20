Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Друскининкайское самоуправление
Земельные участки в Друскининкайское самоуправление, Литва
Очистить
41 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Ratnycia, Литва
€ 27,000
В Крестоносцах ул. Lategerio. жилой участок на побережье пруда для продажи в 7.4 а. ОБЩАЯ И…
Земельные участки
Didziasalis, Литва
€ 16,000
SELLYPE НЕКОТОРЫЕ R. SAV., GUDIEN K, DOBIL G. 12 -------------------------------------------…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 590,000
ПРОДАЕТСЯ ЖИВОЙ ТЕРРИТОРИИ (255.43 а.) Saltininkai, Neravos st. ПРИРОДА: Строительство высот…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 54,146
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 54146 Eur Адрес: сиг г. 18G, С…
Земельные участки
Швендубре, Литва
€ 8,500
Большие жилые массивы в Святом около слияния Немуна и Немунштиса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена про…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 50,000
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТРАНЫ В ВЫСОКИХ ДРУССИНАХ, ЦЕНА G. ДЕПАРАТОРЫ: • Правильны…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 15,000
Улыбки возле города Друскерс в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Нер…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 10,000
2 участка на продажу недалеко от города Друскерс в Нервасе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 1…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 12,000
Земельные участки
Lipliunai, Литва
€ 9,000
Home estate in the Liplibons 400 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 9000 Eur Addre…
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 47,000
Сельскохозяйственный участок площадью 2,04 га продается на берегу Немуна в деревне Проливы, …
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 70,000
Участок с побережьем Немуно рядом с Соленой цепью в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи:…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 67,000
Участок для продажи в Друскерсе с проектом дома в излучине реки Немун. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цен…
Земельные участки
Швендубре, Литва
€ 49,000
Земельные участки
Lipliunai, Литва
€ 18,900
Большой дом в Липлиерс 500 м до Неманаса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 18900 евро Адрес: …
Земельные участки
Leipalingis, Литва
€ 25,900
Жилая недвижимость на продажу в городе Лейпциг, в непосредственной близости от города Друске…
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 24,000
Home estate in the Straits 300 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 24000 Eur Address…
Земельные участки
Vieciunai, Литва
€ 40,000
A SCLYP FOR SALE IN THE HOTEL RURN! This is a great plot for your life, just 9 kilometers f…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 49,000
ПРОДАЖА В СУХОЗЯЙСТВАХ, СОБСТВЕННАЯ ДОМАШНЯЯ КАРТА 9 акров участок для продажи в Лейпалинги…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 25,000
19 ЗВОНОК ЗЕМЛИ ПРОДАЕТСЯ В ДРУКССКОЙ ОБЛАСТИ ______________________________________________…
Земельные участки
Didziasalis, Литва
€ 10,800
ПРОДАЕТСЯ НОВОГО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!!!!! _____________________________________________________…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 65,000
Эксклюзивный участок на продажу в долине св.4, Алитуе .....................................…
Земельные участки
Vileikiai, Литва
€ 11,850
Земельные участки
Dirzai, Литва
€ 26,500
Home estate in the Straits 300 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 26500 Eur Addres…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 38,500
Земельные участки
Mizarai, Литва
€ 120,000
FOR EXPLANATORY ALL-BLE RAMES, PRIVACY AND THE ONLY POSITION OF THE POILS, THE LOSS OF THE …
Земельные участки
Vieciunai, Литва
€ 23,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 106,722
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 106722 Eur Адрес: Whitefish g…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 29,000
A 15-ARA HOUSE MANAGEMENT SCLYCLE IS FOR SALE IN THE LIFE OF DRUSCINISTS ADVANTAGES OF THE …
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 13,000
SELLOW SECTION OF HOME MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF DRUSCINES. PUTIES WILL ONLY NEW HOM…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты