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Литва
Алитусский уезд
Друскининкайское самоуправление
Друскининкай
Земельные участки в Друскининкай, Литва
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 75,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 590,000
ПРОДАЕТСЯ ЖИВОЙ ТЕРРИТОРИИ (255.43 а.) Saltininkai, Neravos st. ПРИРОДА: Строительство высот…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 54,146
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 54146 Eur Адрес: сиг г. 18G, С…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 50,000
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТРАНЫ В ВЫСОКИХ ДРУССИНАХ, ЦЕНА G. ДЕПАРАТОРЫ: • Правильны…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 15,000
Улыбки возле города Друскерс в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Нер…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 10,000
2 участка на продажу недалеко от города Друскерс в Нервасе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 1…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 12,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 70,000
Участок с побережьем Немуно рядом с Соленой цепью в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи:…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 67,000
Участок для продажи в Друскерсе с проектом дома в излучине реки Немун. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цен…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 49,000
ПРОДАЖА В СУХОЗЯЙСТВАХ, СОБСТВЕННАЯ ДОМАШНЯЯ КАРТА 9 акров участок для продажи в Лейпалинги…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 25,000
19 ЗВОНОК ЗЕМЛИ ПРОДАЕТСЯ В ДРУКССКОЙ ОБЛАСТИ ______________________________________________…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 65,000
Эксклюзивный участок на продажу в долине св.4, Алитуе .....................................…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 38,500
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 106,722
Великие поместья в Белом доме ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 106722 Eur Адрес: Whitefish g…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 29,000
A 15-ARA HOUSE MANAGEMENT SCLYCLE IS FOR SALE IN THE LIFE OF DRUSCINISTS ADVANTAGES OF THE …
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 14,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 13,000
SELLOW SECTION OF HOME MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF DRUSCINES. PUTIES WILL ONLY NEW HOM…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 29,900
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОСТИ ДРУСКИНОВ НА ПУТИ ЖИЗНИ ДОМА. В РАМИ…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 12,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 13,000
ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОСТИ ДРУСКИНОВ. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОГО ДОМА. Э…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 13,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 13,000
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 10,000
Участок в Нервасе, недалеко от Друскерса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 10000,00 евро Адре…
Земельные участки
Друскининкай, Литва
€ 12,000
Небольшой участок в Неравасе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 12000 евро Адрес: Механизатор …
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