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Земельные участки в Domeikavos seniunija, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Radikiai, Литва
Земельные участки
Radikiai, Литва
€ 60,000
Каунас в любимом и быстрорастущем Radiociai k. участок земли с деревянным домом продается. Э…
Земельные участки в Stavisciai, Литва
Земельные участки
Stavisciai, Литва
€ 20,000
ИСТОЧНИК, СМИЛЬТИН И К. ПОЗЖЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ! -----------------------------------------…
Земельные участки в Kumpiai, Литва
Земельные участки
Kumpiai, Литва
€ 46,000
ПОЗЖЕ 8.06 ДОМАШНИЙ ЮГ В ПРОМАТЕЛЕ - В ИТИНЕ В ПАТРАУКЦИИ, СТРАТЕГИН В МЕСТЕ. Это отличное …
Земельные участки в Stavisciai, Литва
Земельные участки
Stavisciai, Литва
€ 11,900
Игры на продажу возле пруда в Смилте. я ПРЕИМУЩЕСТВО: - DPLYPE НЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ; - ДЕТАЛИ ПЛА…
Земельные участки в Romaskiai, Литва
Земельные участки
Romaskiai, Литва
€ 48,000
30а ВЫПУЩЕН. СКЛИП В ДОМАЙН СЕНГАЛ, ВАРЛУВОС КУРМ. SKLYP, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ОЗУ, ИЗ ГОРОДСКО…
Земельные участки в Varluva, Литва
Земельные участки
Varluva, Литва
€ 22,000
Участок на продажу Alka g. 1, Варлуа, Каунас р. Участок расположен в совместном образованно…
Земельные участки в Varluva, Литва
Земельные участки
Varluva, Литва
€ 40,000
ПОЗЖЕ ЮЖНАЯ СТРАНА КАУНО, ВАРЛУВОС К.! ------------------------------------------------ ПР…
Земельные участки в Radikiai, Литва
Земельные участки
Radikiai, Литва
€ 69,000
МЫ УЖЕ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СООБЩЕСТВА СОДА 18.29, РЕЗЮМЕ УПРАВЛЕНИЯ AIR SOD. SKLYP RANDASI ЕСТЕСТВ…
Земельные участки в Varluva, Литва
Земельные участки
Varluva, Литва
€ 13,999
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ВСЕ СОВЕТА – В ВАРЛУВОЙ! -------------------------------- СК…
Земельные участки в Romaskiai, Литва
Земельные участки
Romaskiai, Литва
€ 450,000
Земельные участки в Voskoniai, Литва
Земельные участки
Voskoniai, Литва
€ 9,000
ПРОДАЖА СТРАНЫ ДОМАЙКАЦИИ РОМ К . __________________________________________________________…
Земельные участки в Stavisciai, Литва
Земельные участки
Stavisciai, Литва
€ 19,500
There were only two plots left out of 57!!! In the Kaunas district, in the Sand, on the str…
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