Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Клайпедский район

Земельные участки в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Kuliskiai, Литва
Земельные участки
Kuliskiai, Литва
€ 20,000
СТРАНА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРОДАТЬ ГАРЖ 12,5 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ---------------------------------…
Земельные участки в Kvietiniai, Литва
Земельные участки
Kvietiniai, Литва
€ 15,500
SOLD IN THE LOCATION OF RAMIO, PAMIC, 15 ARA MAP INDIVIDUAL SUMMARY LIFE, FOREST G. CVIETIC …
Земельные участки в Kuliskiai, Литва
Земельные участки
Kuliskiai, Литва
€ 400,000
ПОТОК СТРАНЫ 11,3 ХА В ВОЙНАХ, В СВЕТЕ Комплексный участок для продажи, который находится в…
Земельные участки в Saulazoliai, Литва
Земельные участки
Saulazoliai, Литва
€ 55,000
4 8075 HECTAR STAFF ДЛЯ ПРОДАЖИ В СТРАНЕ МИНИ ----------------------------------------------…
Земельные участки в Kuliskiai, Литва
Земельные участки
Kuliskiai, Литва
€ 17,000
ПОТОК 12,5 АРС В ВОЙНАХ, БЕРЕНИК Г. Ищете участок в районе Клайпеды с удобными, быстрыми и …
Земельные участки в Gobergiske, Литва
Земельные участки
Gobergiske, Литва
€ 1,120,000
ПОЗЖЕ 16 HA СТРАНЫ ,,, SBA BALDES «КАВИРУЕТ» ИЗ ГРЕЙКЕЛЯ A1 ( КЛАСС-ВИЛЬНУС ) В МАУПАРЕ В Э…
Земельные участки в Smilgynai, Литва
Земельные участки
Smilgynai, Литва
€ 16,000
ПРОДАЕТСЯ 10-13 ARS (ИНФОРМАЦИЯ 31 СКУЛ) В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ ВСЕ МАССЫ МОГУТ БЫТЬ …
Земельные участки в Gobergiske, Литва
Земельные участки
Gobergiske, Литва
€ 1,771,000
ПОДАРОК СТРАНЫ 23 ГА ,,, ВЛАНТАНО В СОБЫТИИ ИЗ ГРЕЙКЕЛЯ А1 (УИЛЬОН- ВОПРОС) В ГИБЕРГИКЕ (КЛА…
Realting.com
Перейти