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Земельные участки в Daugu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Zvirgzdenai, Литва
Земельные участки
Zvirgzdenai, Литва
€ 34,000
Plot for sale at Lake Neveiglo, Alytaus district. Want to live in nature and who morning to…
Земельные участки в Slavinciskes, Литва
Земельные участки
Slavinciskes, Литва
€ 39,000
Участок площадью 5,2 га для продажи на озере Невейгло. Прекрасная возможность построить дом …
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