Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Кретингский район

Земельные участки в Darbenu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Gruslauke, Литва
Земельные участки
Gruslauke, Литва
Количество этажей 1
€ 27,000
Земельные участки в Sausdravai, Литва
Земельные участки
Sausdravai, Литва
€ 12,000
Земельные участки в Juzumai, Литва
Земельные участки
Juzumai, Литва
€ 14,000
Земельные участки в Дарбенай, Литва
Земельные участки
Дарбенай, Литва
€ 8,000
Земельные участки в Ilginiai, Литва
Земельные участки
Ilginiai, Литва
€ 15,000
Realting.com
Перейти