Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район

Земельные участки в Batniavos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Kriemala, Литва
Земельные участки
Kriemala, Литва
€ 5,900
ПРОДАЖА 10 АРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО КРИМАЛА К. Кано Радж. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ▪ П…
Земельные участки в Bubiai, Литва
Земельные участки
Bubiai, Литва
€ 7,500
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОВЕРКИ. _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена - 7500 е…
Realting.com
Перейти