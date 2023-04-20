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Земельные участки в Babtu seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Gailiusiai, Литва
Земельные участки
Gailiusiai, Литва
€ 426,470
ПРОДАЖА 426.47 А. ЗЕМЛЯ ВЫБРАННАЯ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ПАТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ А1! НАБЛЮДЕНИЕ ТАТОГ…
Земельные участки в Pagyne, Литва
Земельные участки
Pagyne, Литва
€ 11,000
Продается большой 86-акровый сельскохозяйственный участок, подходящий для домашнего хозяйств…
Земельные участки в Stabaunycius, Литва
Земельные участки
Stabaunycius, Литва
€ 40,000
Помещения с земельным участком Stabaunyčičius g. Стабауничюс к., 15.00 а = = = = = = = = &l…
Земельные участки в Piepaliai, Литва
Земельные участки
Piepaliai, Литва
€ 15,000
ПОТОЛ СКЛИП, 15,15 КВ.М. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АЛЬГУПИО Г., РЕБЕНОК ПРЕИМУЩЕСТВО: • участок д…
Земельные участки в Pakapiai, Литва
Земельные участки
Pakapiai, Литва
€ 21,000
Участок на продажу на реке Некаш в деревне Дасон! Два пограничных участка, сельскохозяйствен…
Земельные участки в Naujieji Muniskiai, Литва
Земельные участки
Naujieji Muniskiai, Литва
€ 11,900
VOS ДЛЯ 8,5 КМ ОТ СОВЕТА МЕДЛЕНЫ!!! ПУТИ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ХОТЯТ ТОРМОЗ ИЛИ ВЫИГРАТЬ ГОРОД. ___…
Земельные участки в Vareikoniai, Литва
Земельные участки
Vareikoniai, Литва
€ 31,000
UNICIAL SUMMARY OF THE AGRICULTURAL CHANGES IN THE SANTAK OF THE REMEMBER REMEMBER AND THE G…
Земельные участки в Pakapiai, Литва
Земельные участки
Pakapiai, Литва
€ 19,150
ПРОДАЕТСЯ КОНЕЦ НЕВЕРДЫГО ПАКЕТА! Адрес: Палепия.Кедайняй р.; Площадь: 4,35 га; Оценка пр…
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