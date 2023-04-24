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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Babtai
Земельные участки в Babtai, Литва
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5 объектов найдено
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Земельные участки
Gailiusiai, Литва
€ 426,470
ПРОДАЖА 426.47 А. ЗЕМЛЯ ВЫБРАННАЯ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ПАТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ А1! НАБЛЮДЕНИЕ ТАТОГ…
Земельные участки
Pagyne, Литва
€ 11,000
Продается большой 86-акровый сельскохозяйственный участок, подходящий для домашнего хозяйств…
Земельные участки
Stabaunycius, Литва
€ 40,000
Помещения с земельным участком Stabaunyčičius g. Стабауничюс к., 15.00 а = = = = = = = = &l…
Земельные участки
Piepaliai, Литва
€ 15,000
ПОТОЛ СКЛИП, 15,15 КВ.М. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АЛЬГУПИО Г., РЕБЕНОК ПРЕИМУЩЕСТВО: • участок д…
Земельные участки
Vareikoniai, Литва
€ 31,000
UNICIAL SUMMARY OF THE AGRICULTURAL CHANGES IN THE SANTAK OF THE REMEMBER REMEMBER AND THE G…
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