Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Тракайский район

Земельные участки в Aukstadvario seniunija, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки в Keitonys, Литва
Земельные участки
Keitonys, Литва
€ 52,000
Две сельскохозяйственные посылки на продажу в Тракай. 1240 акров от общего количества. Земел…
Земельные участки в Raipolis, Литва
Земельные участки
Raipolis, Литва
€ 55,000
Продается два участка - дома с 2 зданиями и сельскохозяйственный участок между Дапас и Влади…
Земельные участки в Zabarauskai, Литва
Земельные участки
Zabarauskai, Литва
€ 79,000
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! ________…
Земельные участки в Lausgeniai, Литва
Земельные участки
Lausgeniai, Литва
€ 12,000
ПРОДАНО ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, 58.61 РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ АРИР ПЛОТА! » » » » » ВЫПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОТАСТР…
Земельные участки в Krasnapolis, Литва
Земельные участки
Krasnapolis, Литва
€ 46,000
1,73 га акра Сельскохозяйственный участок на продажу в Тракай р. sav., Rudiškės sen. В дерев…
Земельные участки в Tameliai, Литва
Земельные участки
Tameliai, Литва
€ 14,000
Земельные участки в Lausgeniai, Литва
Земельные участки
Lausgeniai, Литва
€ 185,000
ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОГО МОРЯ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЛНЦА, ЧТОБЫ РАСПРЕДЕЛИТЬ! Это идеальное место для у…
Земельные участки в Bijunai, Литва
Земельные участки
Bijunai, Литва
€ 59,000
Продается отличный участок недвижимости с собственным 65-метровым озером на побережье Даф! П…
Земельные участки в Zabarauskai, Литва
Земельные участки
Zabarauskai, Литва
€ 20,000
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! ________…
Realting.com
Перейти