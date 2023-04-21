Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Зарасайский район

Земельные участки в Antazaves seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
€ 14,900
ЛЕСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ВЕСНА 11 АРС ДОМА В МОЛИТВЕ. Построенный и выровненный участок удобно рас…
Земельные участки в Takniskiai, Литва
Земельные участки
Takniskiai, Литва
€ 25,500
74300 га земельного участка с бочками Алитаус р. Я., Древний древний, Лелион к. ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ …
Земельные участки в Uzlandziai, Литва
Земельные участки
Uzlandziai, Литва
€ 285,000
Земельные участки в Streipunai, Литва
Земельные участки
Streipunai, Литва
€ 125,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, РАЗДЕЛ 12.93 HA Адрес – Streipon, Electrozen сам по…
Земельные участки в Pamaisupys, Литва
Земельные участки
Pamaisupys, Литва
€ 50,000
FOR THE PROPERTY OF THE AGRICULTURAL SODIES TO BE SURAL IN THE AGRICULTURAL CHECKED PLOT 52a…
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 20,000
Земельные участки в Jakai, Литва
Земельные участки
Jakai, Литва
€ 300,000
КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЦЕЛИ ПРОДАЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРРИТОРИЯ ХРАНЕНИЯ НЕ ДИСТАНЦИЯ ОБЩАЯ …
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€ 85,000
Wonderful terrain in Trakai, with more than 150 meters on the shore of Lake Bob. This is an …
Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 7,888
Жилые участки на продажу на участке участков в Ширвинелес к., В сердце. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖ…
Земельные участки в Dirzioniskes, Литва
Земельные участки
Dirzioniskes, Литва
€ 12,900
Продается участок назначения для одно-, бибских зданий в Maisagala g., Maisiagalos mstl., Vi…
Земельные участки в Naujieji Muniskiai, Литва
Земельные участки
Naujieji Muniskiai, Литва
€ 11,900
VOS ДЛЯ 8,5 КМ ОТ СОВЕТА МЕДЛЕНЫ!!! ПУТИ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ХОТЯТ ТОРМОЗ ИЛИ ВЫИГРАТЬ ГОРОД. ___…
Земельные участки в Sudeikiai, Литва
Земельные участки
Sudeikiai, Литва
€ 110,000
Участок площадью 1,98 га для продажи на прекрасном озере свеклы. Ãlaušas – 1077 га озера, ку…
Realting.com
Перейти