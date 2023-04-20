Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Алитусский район

Земельные участки в Алитусский район, Литва

21 объект найдено
Земельные участки в Zvirgzdenai, Литва
Земельные участки
Zvirgzdenai, Литва
€ 34,000
Участок на продажу на озере Невейгло, Алитаусский район. Хотите жить на природе и кто утром…
Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
€ 11,300
ТРИ ДОМАШНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКИЦИНЫ В НЕКОТОРЫХ Дилигенты – деревня в муниципалитете Алитаусск…
Земельные участки в Kaniukai, Литва
Земельные участки
Kaniukai, Литва
€ 71,600
Участок площадью 2,5573 га рядом с ALYTAUS ROAD Altus-Vilius, Canygo k. ____________________…
Земельные участки в Takniskiai, Литва
Земельные участки
Takniskiai, Литва
€ 25,500
74300 га земельного участка с бочками Алитаус р. Я., Древний древний, Лелион к. ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ …
Земельные участки в Alove, Литва
Земельные участки
Alove, Литва
€ 60,000
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ ЧАСТЬ, НАПРАВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЙ ЭКЖЕР С ИЗМЕНЕНИЯМИ УЧАСТНИКОВ! СКЛИП В ДОМЕ! Преиму…
Земельные участки в Balkasodis, Литва
Земельные участки
Balkasodis, Литва
€ 2,500
ПОТОК УЧАСТОКА 6.12 АЛИТАУС, БАЛКАСОДИ, В СОДИ, СООБЩЕСТВО, "ПОЛНЫЙ" --- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •…
Земельные участки в Pocelonys, Литва
Земельные участки
Pocelonys, Литва
€ 10,500
FOR SALE 3 HOUSE MANAGEMENT STAFF IN ALYTAU RAJ., POTERONIAN K . The plots are in a beautif…
Земельные участки в Strielciai, Литва
Земельные участки
Strielciai, Литва
€ 6,000
SELLOW SOUTH OF HOME MANAGEMENT IN THE LOCATION OF THE RUN, THE OLYTAUS COUNTRY WHICH PUTES …
Земельные участки в cizikai, Литва
Земельные участки
cizikai, Литва
€ 12,000
DEPARAS BEFORE THE AGRICULTURAL ECJER, CHECK, PLOT 55.00 ARIES SELLOW FOR THE PROPERTY FOR T…
Земельные участки в cizikai, Литва
Земельные участки
cizikai, Литва
€ 29,000
Продается участок площадью 70 акров на озере Акурия. Отличная возможность построить дом свое…
Земельные участки в Radziunai, Литва
Земельные участки
Radziunai, Литва
€ 16,500
INDICATORY MANAGEMENTS OF THE HOUSE IN THE SCHOOL OF THE RADDGESTIVAL, MINUTE ROAD DRAUSTOM …
Земельные участки в Slavinciskes, Литва
Земельные участки
Slavinciskes, Литва
€ 39,000
Участок площадью 5,2 га для продажи на озере Невейгло. Прекрасная возможность построить дом …
Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
€ 7,200
¡Планируйте свое будущее здесь! ПРОДАНО 24 век. ГЛАВНАЯ Алитаус r РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. Луксне …
Земельные участки в Praniunai, Литва
Земельные участки
Praniunai, Литва
€ 13,500
ПРОДАВАЯ В ЛЕВОМ ПРИОРАХ В ЧАС, АЛИТАУ ! 68.33 сельскохозяйственный участок на продажу в де…
Земельные участки в Alytupis, Литва
Земельные участки
Alytupis, Литва
€ 13,500
ДОМАШНЯЯ ПРОДАЖА В ТЕЧЕНИЕ ЛИЦ _____________________________________________________________…
Земельные участки в Geisciunai, Литва
Земельные участки
Geisciunai, Литва
€ 8,500
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ АЛИТАУСА В РАДЖОНЕ ДО УЧАСТИЯ ДО ДОРОГИ! ПУТИКАЛЬНОЕ Р…
Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
€ 7,500
ГЛАВНАЯ ПРОДАЖА 0,14 HA Участок для продажи находится в красивом и удобном месте, откуда вы…
Земельные участки в Miklusenai, Литва
Земельные участки
Miklusenai, Литва
€ 13,500
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В VENCY NEIGHBORHOOD . Участок находится в красивом месте. Доступ к у…
Земельные участки в cizikai, Литва
Земельные участки
cizikai, Литва
€ 29,700
ПРОДАЕТСЯ ЭЗЕР ЭЗЕР ЗЕМЛИ!!! _______________________________________________________________…
Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
€ 10,900
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 0,6457 ХА Участок для продажи находится в красивом и уд…
Земельные участки в Strielciai, Литва
Земельные участки
Strielciai, Литва
€ 6,000
Участки для продажи в недавно сформированных массивах возле Алитауса. Два массива участков -…
Realting.com
Перейти