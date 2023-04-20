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Литва
Алитусский уезд
Алитусское городское самоуправление
Земельные участки в Алитусское городское самоуправление, Литва
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32 объекта найдено
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Земельные участки
Алитус, Литва
€ 43,020
Новый, эксклюзивный и только такой закрытый жилой квартал города, окруженный лесом. Участки …
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 18,000
Сельскохозяйственный участок площадью 50,86 акра для продажи в уединении, восхищается велико…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 14,500
ПОЗЖЕ РЕЗЮМЕ МАСЛАУГТЕР, АЛИТАУС В РАЙОНЕ Географически сельскохозяйственный участок площад…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 15,000
ПОТОК 1,2 га алитаусов в раджоне, панемунич некоторые Участок правильной формы для продажи,…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 5,000
1.06 ha plot for sale in Alytaus district, Taknish k. GENERAL INFORMATION: • Address: Alyta…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 76,500
A 14.5-hectare plot for sale at Lake Obelia. A great opportunity to build a house and create…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 23,800
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 21,900
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 22,500
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 23,100
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 24,400
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 24,500
SALE OF HOUSE MANAGEMENTS IN MIKELN, PUTIN G. 6 plots for sale, in a quarter of 8 plots. Goo…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 600,000
ПРОДАЕТСЯ В АЛТОНАХ 3-х Гектарного УЧАСТКА, КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ Обычн…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 690,660
38,37 га земли для продажи в Судвай, ул. 71, Алитуе, Видзгирский район. Цель собственности…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 415,500
16.62 Коммерческая недвижимость Aro для продажи в Алитуе, Новая улица, в отличном месте в Ал…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 25,400
ПРОДАЕТСЯ, АРЕНДА КОМЕРАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО В НЕФТЕ, НОВЫЙ G. 5D 2,54 акра участка для продажи …
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 147,456
КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЦУЛЬФ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЛУЧАЕ ГОЛОВЫ! _________________________________…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 9,990
----- СНИЖЕННАЯ ЦЕНА ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАВАЕТСЯ В РАДИО, СТРАНА АЛИТАУС Продается учас…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 13,500
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖЕЙ В АЛИТСКОЙ ОБЛАСТИ БЛИЖАЙШАЯ ОСНОВНАЯ АЛИТУС - КОРОБКА, СТРАНА …
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 13,000
Продается участок земли площадью 62 акра в многоквартирном доме, в районе Алитаус, рядом с о…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 175,000
ПРОДАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ALT __________________________________________________________…
Земельные участки
Baksiai, Литва
€ 83,500
ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ, ALT ! 93.16 участок земли для продажи в Алитуе, улица Ар…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 25,000
Commercial property for sale in Udria st., Myklusėnai k. Alytus r. GENERAL INFORMATION : -…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 16,175
Продается 12,94 а. и 15,72 а. приусадебные участки в Жажишкес к. Алитус р. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 135,000
Инвестиционный проект на продажу в ул. Шилелио. Alytuje. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена: 135 000…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 5,900
КУПИТЬ ТРИ СЦУЛА УПРАВЛЕНИЯ Три участка для продажи удобно расположены, откуда можно быстро…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 24,500
HOME MANAGEMENT STAFF FOR SALE IN HELLO-ALE CURRENCY The plot is in a beautiful location. Go…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 17,000
ПРОДАЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ШКОЛА 2.00 HA Участок для продажи находится в красив…
Земельные участки
Алитус, Литва
€ 14,900
ОПРЕДЕЛЕННАЯ ДАС МАФИК ПОСЛЕДНЯЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 1.0914 HA И 0.2020 HA!!! Участки для прода…
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