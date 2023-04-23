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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Земельные участки в Alsenu seniunija, Литва
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14 объектов найдено
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Земельные участки
Pamaisupys, Литва
€ 65,000
Земельные участки
Narsieciai, Литва
€ 78,000
ПРОДАЖА 10.39 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В НАРСУАЛЬНОМ РАЗДЕЛ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАЯВЛЕНИ…
Земельные участки
Kampiskiai, Литва
€ 100,000
Три участка на продажу после 1,14 га Каунасского района, Корк км, Кампишкис г. Участок 1 - …
Земельные участки
Kampiskiai, Литва
€ 120,000
Три участка на продажу после 1,14 га Каунасского района, Корк км, Кампишкис г. 1 участок - ц…
Земельные участки
Mastaiciai, Литва
€ 20,000
Хорошая возможность купить участок в центре Мастаи!!!! Общая информация: •Адрес – Каунас р.…
Земельные участки
Pamaisupys, Литва
€ 73,000
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОЙ ПОДПИСКОЙ, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТОК, СВ…
Земельные участки
Poderiskiai, Литва
€ 44,900
НЕКОТОРЫЙ РАЗДЕЛ В ПОЛНОМ! Земельный участок на продажу в новом квартале отдельного дома. У…
Земельные участки
Mastaiciai, Литва
€ 59,999
ASFALTAS IKI PAT SKLYPO! ВСЕ СВЯЗЬ АНТ РИБОС!!! ХОТИТЕ ЖИТЬ В СОВЕТЕ ГОРОДА, А НЕ РАДЖОНЕ? …
Земельные участки
Digriai, Литва
€ 55,000
ПОЗЖЕ ПРИБЫЛИ КУБО Р.!!! ------------------------------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВО: - ХО…
Земельные участки
Digriai, Литва
€ 140,000
SELLOW OF THE PROFIT IN THE COUNCO R. DISEASE K.!!! ----------------------------------------…
Земельные участки
Kampiskiai, Литва
€ 45,000
SELLOW OF THE AGRICULTURAL CHECKING 52.64 a, In the case of hives, in the like. ------------…
Земельные участки
Tirkiliskiai, Литва
€ 31,900
ПРОДАВАЯ 10.6 СВЕТ ДОМАШНЕГО ДОМА С СИГНАЛОМ В ДОМАШНЕМ ПРОЕКТЕ И ЛОЛИДИИ ГОСУДАРСТВ! ПРЕИМ…
Земельные участки
Mastaiciai, Литва
€ 21,000
НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЕНИЯ В БЕСИВИСТАНЕ В РЕЗИНЕ РЕЗИНЫ. МЕСТО Недавно развивающееся поселение -…
Земельные участки
Pamaisupys, Литва
€ 50,000
FOR THE PROPERTY OF THE AGRICULTURAL SODIES TO BE SURAL IN THE AGRICULTURAL CHECKED PLOT 52a…
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