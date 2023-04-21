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Земельные участки в Alioniu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Mieguciai, Литва
Земельные участки
Mieguciai, Литва
€ 5,000
В Шяуляй, Молодые века, Ширвинт р. sav. 10 сельскохозяйственных участков продаются. УЧАСТН…
Земельные участки в Uzuezere, Литва
Земельные участки
Uzuezere, Литва
€ 25,650
PABERGES сен.Анавилио к. три земельных участка на продажу, общая площадь 171 а. Цена 25 650 …
Земельные участки в Ramaskonys, Литва
Земельные участки
Ramaskonys, Литва
€ 22,000
Рядом с Ширвином, в тихом и живописном месте, в деревне Рама продается участок земли площадь…
Земельные участки в Arliskes, Литва
Земельные участки
Arliskes, Литва
€ 75,000
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