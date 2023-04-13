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Купить земельный участок в Литве

1 501 объект найдено
Земельные участкив Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 57,000
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШИХ СОДИ / ДОМА / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НОМЕРОВ И ЛЕСНЫХ ЯБЛОКОВ. Два …
Земельные участкив Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 120,000
ПОТОК 89 ARS В ПАЛАНГЕ 89 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Паланге, всего в 2…
Земельные участкив Jurginiskiai, Литва
Земельные участки
Jurginiskiai, Литва
€ 196,000
Коммерческий участок 3,015 га для продажи в Каунасском районе, Юргиниш к., Recked g. СОВМЕС…
Земельные участкив Rinkunai, Литва
Земельные участки
Rinkunai, Литва
€ 13,800
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЕННОГО РЕЗЮМЕ НЕ ИМЕЕТ КОЛИЧЕСТВА ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЦЕНЫ ? ПОЗЖЕ ФОРМА…
Земельные участкив Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 135,000
В удобном месте в городе, рядом с частным домом и еще одним многоквартирным домом, в чрезвыч…
Земельные участкив Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€ 199,000
Продается 16 участков одноязычных / бибских жилых зданий, выровненных с 8,5 утра до 11 а, об…
Земельные участкив Stankutiskes, Литва
Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участкив Stankutiskes, Литва
Земельные участки
Stankutiskes, Литва
€ 59,900
ПОТОК 6.43 ARS в тихом и многообещающем месте - Гури Содс на 31-й улице ....................…
Земельные участкив Dauksiai, Литва
Земельные участки
Dauksiai, Литва
€ 15,000
17.12 акров участок для продажи ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ в Восходе солнца, друг в друге __________…
Земельные участкив Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 550,000
ПРОДАЖА 109.34a КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ПЕЧАТИ PR., DARNAVOS RAJ., KAUNE ПРЕИМУЩЕСТВО: • Ряд…
Земельные участкив Vaistariskiai, Литва
Земельные участки
Vaistariskiai, Литва
€ 59,000
NERIES TAC - это НОВЫЙ жилой частный жилой квартал для уютного района с природой, который на…
Земельные участкив Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 25,000
ПРОДАВАТЬ 3 НОВОСТИ СОЗДАННЫЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТЕ РАЙ, ПОЗЖЕ ИНФОРМАЦИЯ: ✅ Адрес: H…
Земельные участкив Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€ 14,900
НАГРУЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПОДПИСИ К., В ШИРОКЕ ПУТИ ИНФОРМАЦИЯ: - Адрес: Дуб г 19, …
Земельные участкив Rokeliai, Литва
Земельные участки
Rokeliai, Литва
€ 28,500
10-й слип на продажу в Сент-Рокай МАЛЕНЬКИЕ ГОСУДАРСТВА. _________________________________ …
Земельные участкив Kaniukai, Литва
Земельные участки
Kaniukai, Литва
€ 71,600
Участок площадью 2,5573 га рядом с ALYTAUS ROAD Altus-Vilius, Canygo k. ____________________…
Земельные участкив Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 59,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛЯ СКЛИП В САМОМ КЛАССЕ РЫНКА, В ОБОРУДОВАНИИ ЖИВОГО ДОМА. Отличное предложение для…
Земельные участкив Ziediskele, Литва
Земельные участки
Ziediskele, Литва
€ 49,000
177,73 акра сельскохозяйственной посылки на продажу в лилиях. Мольтас р. себя. ПРЕИМУЩЕСТВО…
Земельные участкив Toliai, Литва
Земельные участки
Toliai, Литва
€ 102,000
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ СКЛИПЫ СТРАНЫ ДАНЕВ, СТРАНА ДЛЯ ЛЕСНЫХ ПОЯСНИКОВ. КРЕТИНГ…
Земельные участкив Visvainiai, Литва
Земельные участки
Visvainiai, Литва
€ 26,500
2,06 га ИСТОЧНИКИ ЗЕМЛИ ПЛАНДЕЛЬНОГО ЭКДЖЕРА, UOGUGHTER НЕКОТОРЫЕ ПЛУНГИ В ГОНЕ !!! Удивите…
Земельные участкив Stankaiciai, Литва
Земельные участки
Stankaiciai, Литва
€ 35,000
ПРОДАЕТСЯ DU MAPHIC ИЗМЕНЕНИЯ В ДВУХ НЕКОТОРЫХ, КЛАССИНГ РАЙОН, ДО ДОРОЖНЫХ КОЛЕЙ - ДВА. Гла…
Земельные участкив Sudmantai, Литва
Земельные участки
Sudmantai, Литва
€ 24,500
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ МАРКИ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И СДЕЛАНО ДЛЯ ДОМА ВОПРОС против. Клэр районы. Слуша…
Земельные участкив Verduliai, Литва
Земельные участки
Verduliai, Литва
€ 36,500
ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕСТИ И ИГРАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G…
Земельные участкив Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
Земельные участкив Jautakiai, Литва
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
Продается 7,95 а. садовый участок нуждается в р. self., искры старые, ленивые, отдыхают г. 4…
Земельные участкив Gintarai, Литва
Земельные участки
Gintarai, Литва
€ 105,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
Земельные участкив Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
Земельные участкив Rekyva, Литва
Земельные участки
Rekyva, Литва
€ 24,900
СОДО СКЛИПЕС, RUNICATION S. B. "ВОЛЧНЫЕ ПРОДАЖИ" Ищете тихое место в городе Шяуляй для стр…
Земельные участкив Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 18,500
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне два сельскохозяйственных участка…
Земельные участкив Sakaliskiai, Литва
Земельные участки
Sakaliskiai, Литва
€ 6,000
Продается Приенас р. self., New Farm Sen., Ассиве в деревне 101 а. сельскохозяйственный учас…
Земельные участкив Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 57,000
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШИХ СОДИ / ДОМА / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НОМЕРОВ И ЛЕСНЫХ ЯБЛОКОВ. Два …

Недвижимость в Литве — перспективы и преимущества покупки

Планируя купить недвижимость в Литве, вы не только инвестируете в развивающееся европейское государство, но и получаете возможность жить в стране с благоприятной экологической обстановкой, мягким климатом, развитой инфраструктурой и стабильной экономикой.

Почему покупать недвижимость в Литве выгодно

Неоспоримое преимущество приобретения дома, апартаментов или любого другого жилья в территориальных границах Литвы – это возможность получения многократной визы. Она позволяет находиться в стране на протяжении 90 дней раз в каждое полугодие и дает возможность беспрепятственно путешествовать по Шенгенской зоне.

Цена недвижимости в республике значительно ниже, не только по сравнению с Европой, но и с соседними странами, например, Эстонией и Россией. Есть перспектива роста рынка, и приобретенное сейчас жилье спустя несколько лет получится выгодно продать. Еще один весомый плюс покупки — возможность сдачи в аренду. Литовское законодательство в этом вопросе никак не ограничивает иностранцев.

Стоимость жилья в разных регионах

Покупка недвижимости в Литве для многих иностранцев становится прибыльным бизнесом. Для постоянной сдачи в аренду гости балтийского государства, не имеющие ВНЖ/ПМЖ, приобретают элитные апартаменты в Старой части Вильнюса либо выбирают жилье в курортной Паланге. Там самым большим спросом пользуются квартиры с несколькими спальнями в центре возле костела, таунхаусы и трехкомнатные коттеджи с видом на пляж, окруженный песчаными дюнами. Во время курортного сезона эти объекты приносят солидный доход и быстро окупают часть вложений.

Не меньшим успехом пользуются дешевые квартиры в Каунасе. Город растет, расширяет производственную базу и увеличивает количество рабочих мест. Это служит стимулом для внутренней миграции. Жители маленьких населенных пунктов приезжают в мегаполис и стараются снять недорогое жилье, чтобы ежедневно ездить на работу. Сдача в аренду приносит стабильную прибыль владельцам однокомнатных квартир и других небольших помещений.

Неизменно популярной у покупателей остается Клайпеда – знаменитый курорт с огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей. Здесь стабильно продаются и элитные дома с роскошным панорамным видом, и простенькие жилые помещения на окраине. Цена на объекты не падает.

Налоги на недвижимое имущество

В Литве лояльные законы в отношении жилья. Правительство предлагало ввести дополнительный налог на второй и последующий жилые объекты, приобретенные в личную собственность. Но Сейм эту идею не поддержал.
 

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