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Земельные участки в Земгале, Латвия

5 объектов найдено
Земельные участки в Екабпилс, Латвия
Земельные участки
Екабпилс, Латвия
Продаётся участок земли площадью 4,3084 га. 56700060626 Для постройки посёлка в район…
€430,000
Земельные участки в Добеле, Латвия
Земельные участки
Добеле, Латвия
Продается земельный участок в престижном районе, первая линия от моря.Тихое, красивое место …
€560,000
Земельные участки в Бауска, Латвия
Земельные участки
Бауска, Латвия
Продается земельный участок площадью 2045 м2 под частную застройку. На участке есть городски…
€120,000
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Иецава, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€404,000
Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Иецава, Латвия
Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€668,000
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