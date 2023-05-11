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Земельные участки с видом на море в Видземе, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Улброка, Латвия
Земельные участки
Улброка, Латвия
€ 670,000
Уникальная семейная резиденция площадью 500 м. кв на берегу моря (в 100 метрах от пляжа). На…
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