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Земельные участки в Tinuzu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Tinuzu pagasts, Латвия
Земельные участки
Tinuzu pagasts, Латвия
Площадь 4 600 м²
Цена ниже рыночной стоимости недвижимости, что является отличной инвестицией. Продается заст…
€25,500
Realting.com
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