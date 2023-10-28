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Земельные участки в Talsu novads, Латвия

4 объекта найдено
Земельные участки в Dizliepas, Латвия
Земельные участки
Dizliepas, Латвия
Площадь 64 000 м²
Статус имущества - приватизировано, зарегистрировано в земельной книге. Территория - oзеро б…
€192,000
Земельные участки в Талси, Латвия
Земельные участки
Талси, Латвия
Площадь 20 000 м²
Предлагается новоиспеченные лес, Rojas волости, в Талсинском районе, в Калтене на море, в со…
€20,000
Земельные участки в gibuli, Латвия
Земельные участки
gibuli, Латвия
Площадь 160 000 м²
Продают земельный участок сельскохозяйственного назначения. 10 га земельного участка - необработаны
€40,000
Земельные участки в Lauciene, Латвия
Земельные участки
Lauciene, Латвия
Площадь 120 000 м²
Продают недвижимость 12.05 га, которая состоит из 3,6 га леса и гравий карьера.Имущество нах…
€245,000
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