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Земельные участки в Стопиньский край, Латвия

5 объектов найдено
Земельные участки в Яунбрунавас, Латвия
Земельные участки
Яунбрунавас, Латвия
€ 124,803
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки в Яунбрунавас, Латвия
Земельные участки
Яунбрунавас, Латвия
€ 143,415
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки в Дреилини, Латвия
Земельные участки
Дреилини, Латвия
€ 670,000
Уникальная семейная резиденция площадью 500 м. кв на берегу моря (в 100 метрах от пляжа). На…
Земельные участки в Яунбрунавас, Латвия
Земельные участки
Яунбрунавас, Латвия
€ 339,000
Участок земли, второй от моря, с утвержденным проектом 2-этажного дома 270 кв. м, получено р…
Земельные участки в Яунбрунавас, Латвия
Земельные участки
Яунбрунавас, Латвия
€ 125,000
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