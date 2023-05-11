Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия

Земельные участки с видом на море в Латвии

2 объекта найдено
Земельные участки в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
€ 880,000
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
Земельные участки в Улброка, Латвия
Земельные участки
Улброка, Латвия
€ 670,000
Уникальная семейная резиденция площадью 500 м. кв на берегу моря (в 100 метрах от пляжа). На…
Realting.com
Перейти