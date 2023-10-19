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Земельные участки в Саулкрасты, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Саулкрасты, Латвия
Земельные участки
Саулкрасты, Латвия
Продается участок под застройку в Меллужи, на улице Капу 23 общей площадью 11 378 кв. м. Раз…
€1,60 млн
Realting.com
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