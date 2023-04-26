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Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Zirnu sala, Латвия
Земельные участки
Zirnu sala, Латвия
€ 300,000
Продаем большой участок земли под коммерческую застройку в Кекаве. Площадь: 3 га. Земля расп…
Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки
Salaspils pagasts, Латвия
€ 500,000
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
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