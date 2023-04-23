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Земельные участки в Саласпилсский край, Латвия

7 объектов найдено
Земельные участки в Alejas, Латвия
Земельные участки
Alejas, Латвия
€ 550,000
Земля 9,88 га – инвестиционный проект под Ригой. Идеальное место для развития жилой или комм…
Земельные участки в Daugmale, Латвия
Земельные участки
Daugmale, Латвия
€ 1,402,000
-Участок расположен недалеко от Саласпилса, на обочине шоссе Рига-Даугавпилс (422 метра по а…
Земельные участки в Daugmale, Латвия
Земельные участки
Daugmale, Латвия
€ 15,000,000
Возможность развития рядом с многомиллионным интермодальным грузовым терминалом Rail Baltica…
Земельные участки в Alejas, Латвия
Земельные участки
Alejas, Латвия
€ 95,000
Продается земельный участок 1000м2. До пляжа 500м. , до станции Вайвари 300м. Недвижимость н…
Земельные участки в Zirnu sala, Латвия
Земельные участки
Zirnu sala, Латвия
€ 300,000
Продаем большой участок земли под коммерческую застройку в Кекаве. Площадь: 3 га. Земля расп…
Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки
Salaspils pagasts, Латвия
€ 500,000
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
Земельные участки в Daugmale, Латвия
Земельные участки
Daugmale, Латвия
140 000 м²
€ 350,000
Продается земельный участок Ausmiņas в Саласпилсской волости площадью 14,02 га. Земельный уч…
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