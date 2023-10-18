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Земельные участки в Ропажский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки с подъездными путями в Ропажский край, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Ропажский край, Латвия
Хороший, ровный участок под Ригой для строительства собственного частного дома.Прилегающий п…
€38,000
Realting.com
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