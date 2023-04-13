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Купить земельный участок с бассейном в Риге, Латвия

1 объект найдено
Земельные участкив Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 367,000
Продаем землю в районе Кипсала. Обьект расположен в непосредственной близости центра Риги, н…
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