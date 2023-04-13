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Рига
Купить земельный участок в Риге, Латвия
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67 объектов найдено
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Земельные участки
Рига, Латвия
€ 1,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 900,000
Предлагаем приобрести отличный земельный участок площадью 1260 м2 под строительство нового п…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 650,000
Участок расположен в одной из самых центральных частей города Риги, в историческом центре, р…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 3,600,000
Продается земля с проектом на строительство комплекса. Проект одобрен городскими властями…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 2,500,000
Продается земля с проектом на строительство комплекса. Проект одобрен городскими властями…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 45,264
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме! Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 46,992
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 48,128
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 52,593
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 34,512
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 280,000
Собственник продает земельный участок под строительство многоэтажного дома в центре Риги на …
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 800,000
Земля под строительство жилого объекта в районе Браса. Земля уже с согласованным проектом…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 218,225
Продается земельный участок под застройку в новом проекте Mezaparka Residences. Проект р…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 176,320
Продается земельный участок под застройку в новом проекте Mezaparka Residences. Проект р…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 4,700,000
Продается угол Пейтава с несколькими сценариями застройки в квартале Пейтава 9/11, Калею 63 …
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 440,000
Продается земельный участок со старым зданием, согласован проект на снос. Отличное местор…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 175,000
Земельный участок в хорошем месте. Расположен недалеко от центрального рынка, автовокзала, у…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 300,000
Дюнная зона, продается участок земли- 950 кв. м. Все городские коммуникации- есть газ, элект…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 550,000
Продается земельный участок в престижном районе, первая линия от моря.Рядом теннисные корты,…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 320,000
Первая линия-у самого синего моря, в Яундубулты-своя калитка с выходом на море. Со второго э…
Земельные участки
Рига, Латвия
Цена по запросу
Продается земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в Лиелупе, нап…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 300,000
Продается участок правильной формы. Все коммуникации - газ, вода, канализация, электричество…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 160,000
Продается земельный участок для жилой застройки в Вайвари по улице Таливалжа, 8. Разрешенный…
Земельные участки
Рига, Латвия
2 905 м²
€ 1,200,000
Продается земельный участок между улицами Эрнеста Бирзниека-Упиша и Сатэклес, возле улицы Дз…
Земельные участки
Рига, Латвия
7 415 м²
€ 120,000
Земельные участки
Рига, Латвия
17 835 м²
€ 445,875
Предлагаем на продажу земельный участок 17835 кв.м, на берегу озера Кишезерс. Участок распол…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 425,950
Уникальное предложение! Продаем участок земли правильной формы в дюнной зоне. Участок полнос…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 430,850
Уникальное предложение! Продаем участок земли правильной формы в дюнной зоне. Участок полнос…
Земельные участки
Рига, Латвия
€ 3,900,000
Продается недвижимое имущество площадью 29 169 м2в Риге на ул. Бривибас гатве в районе VEF…
Земельные участки
Рига, Латвия
2 838 м²
€ 795,000
Максимальная высота здания: до 8 этажей (24 м)Плотность застройки: 60%Интенсивность застройк…
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