Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Латвия
  4. Olaines pagasts

Земельные участки в Olaines pagasts, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Olaines pagasts, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
расположен на пересечении двух мощеных улиц. - На расстоянии 300 м есть 3 электротрансформ…
€750,000
Realting.com
Перейти