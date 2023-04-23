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Земельные участки в Марупский край, Латвия

22 объекта найдено
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,120
Продается земельный участок 1352 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,000
Продается земельный участок 1350 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,365
Продается земельный участок 1351 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 79,380
Продается земельный участок 1323 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 99,900
Продается земельный участок 1665 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 90,120
Продается земельный участок 1502 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,120
Продается земельный участок 1352 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,480
Продается земельный участок 1358 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Яунмарупе, Латвия
Земельные участки
Яунмарупе, Латвия
€ 81,480
Продается земельный участок 1358 м2 в центре Марупе. Возможность купить другие участки з…
Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
€ 1,560,000
Недвижимость находится рядом с Рижским международным аэропортом - крупнейшим центром воздушн…
Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 135,000
Предлагаем к продаже земельный участок правильной формы в Биерини, на улице Даугулю. Райо…
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 1,100,000
Предлагаем на продажу большой участок земли в Марупе. Удобная локация, до центра города ок…
Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
€ 90,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
4 112 м²
€ 350,000
Перспективный участок земли в Риге, в районе Золитуде, с асфальтированной площадкой, предназ…
Земельные участки в Скулте, Латвия
Земельные участки
Скулте, Латвия
€ 4,000,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 248,000
продает землю в Асари 1855 м2 морская сторона, красивый, чистый, солнечный участок, под инди…
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 550,000
Великолепное инвестиционное предложение: участок земли под застройку в центре развитого и …
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 1,100,000
Предлагаем приобрести обьект недвижимости, расположенный в Марупе. Согласно плану развития, …
Земельные участки в Vetras, Латвия
Земельные участки
Vetras, Латвия
€ 350,000
Асфальтированный подъезд, к участку подведено электричество, газ, центральная канализация и …
Земельные участки в Terini, Латвия
Земельные участки
Terini, Латвия
€ 7,510,900
Мультифункциональный комплекс – это город в городе, где каждый квадратный метр расплан…
Земельные участки в Марупе, Латвия
Земельные участки
Марупе, Латвия
€ 429,000
Продаем участок земли в Марупе под застройку. Земельный участок находится на территории част…
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