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Земельные участки в Мадонский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Stalidzani, Латвия
Земельные участки
Stalidzani, Латвия
€ 400,000
Предлагаем земельный участок на первой линии от моря в ДубултыВозможно строительство 2-х нез…
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