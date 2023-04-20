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Земельные участки с бассейном в Лимбажский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Skulte, Латвия
Земельные участки
Skulte, Латвия
€ 1,800,000
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
Земельные участки в Skulte, Латвия
Земельные участки
Skulte, Латвия
259 м²
€ 900,000
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
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