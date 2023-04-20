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Земельные участки в Лимбажский край, Латвия

4 объекта найдено
Земельные участки в Skulte, Латвия
Земельные участки
Skulte, Латвия
€ 1,800,000
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
€ 1,800,000
Рядом с улицей Йомас, главной улицей Города Юрмала. Лучшее место в городе - курорте для разм…
Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
€ 1,350,000
Продается земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в Лиелупе, нап…
Земельные участки в Skulte, Латвия
Земельные участки
Skulte, Латвия
259 м²
€ 900,000
Отличный участок земли в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого пляжа Майо…
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