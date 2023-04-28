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Земельные участки в Кекава, Латвия

3 объекта найдено
Земельные участки в Vimbukrogs, Латвия
Земельные участки
Vimbukrogs, Латвия
€ 550,000
Земля 9,88 га – инвестиционный проект под Ригой. Идеальное место для развития жилой или комм…
Земельные участки в Vimbukrogs, Латвия
Земельные участки
Vimbukrogs, Латвия
€ 95,000
Продается земельный участок 1000м2. До пляжа 500м. , до станции Вайвари 300м. Недвижимость н…
Земельные участки в Odukalns, Латвия
Земельные участки
Odukalns, Латвия
€ 300,000
Продаем большой участок земли под коммерческую застройку в Кекаве. Площадь: 3 га. Земля расп…
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