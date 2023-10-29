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Земельные участки в Кегумс, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Кегумс, Латвия
Земельные участки
Кегумс, Латвия
Площадь 34 000 м²
Продается красивый объект для застройки частными домами.На земли находитца лес земля находит…
€100,000
Realting.com
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