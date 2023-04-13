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Купить земельный участок с бассейном в Юрмале, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
458 м²
€ 1,750,000
Построим новый дом с креативными, архитектурными и техническими решениями в соответствии с в…
Земельные участки 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Земельные участки 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1/3 Этаж
€ 473,000
Данный земельный участок расположен на углу улиц Юрас и Пилсоню, в самом центре Юрмалы &ndas…
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