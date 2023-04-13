Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Юрмала

Купить земельный участок с видом на море в Юрмале, Латвия

1 объект найдено
Земельные участкив Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу участок земли в Юрмале на Ул.Слокас - общая площадь 7057 кв.м.Имеются …
Realting.com
Перейти