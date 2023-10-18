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Земельные участки в Екабпилс, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Екабпилс, Латвия
Земельные участки
Екабпилс, Латвия
Продаётся участок земли площадью 4,3084 га. 56700060626 Для постройки посёлка в район…
€430,000
Realting.com
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