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Земельные участки в Иецавский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Иецава, Латвия
Земельные участки
Иецава, Латвия
€ 404,000
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
Земельные участки в Иецава, Латвия
Земельные участки
Иецава, Латвия
€ 668,000
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
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