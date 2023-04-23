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Земельные участки с видом на море в Курземе, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
€ 880,000
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
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