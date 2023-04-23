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Земельные участки в Курземе, Латвия

10 объектов найдено
Земельные участки в Ventava, Латвия
Земельные участки
Ventava, Латвия
€ 52,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Лиепая, Латвия
Земельные участки
Лиепая, Латвия
€ 585,000
Земельный участок на первой линии в Лиепае, в отличном месте для бизнеса - рядом с главной у…
Земельные участки в Лиепая, Латвия
Земельные участки
Лиепая, Латвия
€ 1,250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Ziemupe, Латвия
Земельные участки
Ziemupe, Латвия
€ 944,000
Экологически чистое место вдали от города, рядом с природным парком Зиемупе.В окрестностях т…
Земельные участки в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
€ 880,000
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
Земельные участки в Ragaciems, Латвия
Земельные участки
Ragaciems, Латвия
€ 400,000
Площадь земельного участка: 2279 м. кв. Площадь застройки: 867.4 м. кв. Этажность: 2.5 этажа…
Земельные участки в Лиепая, Латвия
Земельные участки
Лиепая, Латвия
€ 490,000
Предлагаем приобрести отличный земельный участок на улице Турайдас, рядом с улицей Йомас. Пл…
Земельные участки 65 комнат в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки 65 комнат
Лапмежциемс, Латвия
65 Количество комнат 1 800 м² 2/2 Этаж
€ 500,000
Предлагаем уникальный участок площадью 8.2 гектара. На участке функционирует гостиница ( 180…
Земельные участки в Бигауньциемс, Латвия
Земельные участки
Бигауньциемс, Латвия
€ 550,000
Юрмальский курорт хорошо известен своими природными богатствами – мягким климатом, мор…
Земельные участки в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
€ 880,000
Предлагаем на продажу эксклюзивную недвижимость в элитном районе Латвии между рыбацками посё…
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