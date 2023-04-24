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Латвия
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Бабитский край
Земельные участки в Бабитский край, Латвия
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27 объектов найдено
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Земельные участки
Mezares, Латвия
€ 370,000
Продаем красивый участо земли - 1 гектар, со своим озером. На земле находится дом, Дом требу…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 1,460,800
Большой земельный участок для инвестиций и развития. Земельный участок на данный момент такж…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 44,352
К резервации предлагается земельный участкок под строительство частного дома, в новом быстро…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 585,120
Продается уникальный земельный участок площадью 2544 м2 недалеко от Лиелупе, в десяти минута…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 76,550
Продается земельный участок площадью 801 м2 в поселке Saliena. Согласован проект коттеджа…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 165,700
Продается земельный участок площадью 1842 м2 в поселке Saliena. Согласован проект коттедж…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 85,000
Продаётся земельный участок площадью 921 м2 в Пиньки. Участок находится в современном новом…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 39,584
К резервации предлагается земельный участкок под строительство частного дома, в новом быстро…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 48,750
К резервации предлагаются 14 земельных участков под строительство частных домов, в новом быс…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 39,750
Продаются 6 участков в новом поселке у озера Бабитес. Участки разной площади в новом поселк…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Liberi, Латвия
€ 390,000
Предлагаем приобрести замечательный фасадный участок, расположенный на шоссе Рига-Юрмала, Ка…
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 315,000
Земельный участок на продажу (часть 3700м2). Плотность 15%, можно построить 2,5 этажа
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 635,000
участок правильной формы на углу 23 линии и проспекта Межа. Напротив парковая зона. Участок …
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 485,000
Продается земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в Лиелупе. До …
Земельные участки
Пиньки, Латвия
Цена по запросу
Предлагаем приобрести земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в …
Земельные участки
Бабитский край, Латвия
7 032 м²
€ 780,000
Предлагаем на продажу земельный участок на ул. Карля Улманя гатве. Площадь участка: 7032 м2;…
Земельные участки
Mezares, Латвия
€ 450,000
Продаётся большой земельный участок по адресу Mūkupurva 24, вблизи Рижского аеропорта. Район…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 370,000
Продаётся готовый посёлок "Дзилнупитес" расчитан на 27 участков, сделана детальная планировк…
Земельные участки
Бабитский край, Латвия
€ 972,106
Продается земля на самом берегу озера Кишезерс со стороны Риги.- Можно строить 3-этажный дом…
Земельные участки
Бабитский край, Латвия
€ 1,483,723
Продается земля на самом берегу озера Кишезерс со стороны Риги.- Можно строить 3-этажный дом…
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 320,000
Участок расположен у асфальтированной дороги. Коммуникации на рассоянии 200-300 метров. Есть…
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
27 500 м²
€ 1,375,000
Живописное место на берегу реки Лиелупе в Асари (Валтери) Городские коммуникации все рядом.А…
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
€ 622,000
Продаем участок 6.22 га в поселке Эглюциемс Бабитской волости. Поселок расположен всего в 22…
Земельные участки 10 комнат
Пиньки, Латвия
10 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 620,000
Продам 2-х этажный деревянный дом с земельным участком площадью 2265 кв. м. , все коммуникации.
Земельные участки
Пиньки, Латвия
€ 930,000
Продаем замечательный участок земли в Юрмале под частную застройку, район Лиелупе, недалеко …
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