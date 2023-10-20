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Земельные участки в Иссык-Кульская область, Кыргызстан

1 объект найдено
Земельные участки в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Земельные участки
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Цена: 432 000 $ (40 $ за квадратный метр).   Идеальный вариант для застройщика!!! Н…
€409,947
Realting.com
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