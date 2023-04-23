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Земельные участки в Kilifi, Кения

1 объект найдено
Земельные участки в Kikambala, Кения
Земельные участки
Kikambala, Кения
465 м²
€ 14,500
0,125 га земли для продажи в Кикамбале рядом с отелем North Coast во втором ряду пляжа. Эти …
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